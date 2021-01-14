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رئيس برلمانية النور: علينا تقديم المصلحة الوطنية على المصالح الحزبية

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رئيس برلمانية النور: علينا تقديم المصلحة الوطنية على المصالح الحزبية رئيس برلمانية النور: علينا تقديم المصلحة الوطنية على المصالح الحزبية

مصراوي Masrawy

06:40 م الخميس 14 يناير 2021

كتب- مصراوي:
طالب أحمد خليل خير الله، رئيس الهيئة البرلمان لحزب النور بمجلس النواب، بعد إعلان تشكيل هيئات مكاتب اللجان النوعية، الجميع بتقديم المصلحة الوطنية على المصلحة الحزبية الضيقة.

وقال خلال الجلسة العامة للبرلمان: "علينا أن نجعل هذا الفصل التشريعي تعبير عن شكر نعمة هذ الوطن الآمن الذي نحلم به".

وتابع رئيس الهيئة البرلمانية لحزب النور: "نختلف في وطن آمنين خيرا من آخرين يختلفون في مخيمات لاجئين".

وشهدت الجلسة إعلان المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الموافقة النهائية على تشكيل هيئات مكاتب اللجان النوعية.

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