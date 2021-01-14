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رئيس "زراعة النواب": نواصل دفاعنا عن زراع الشرفاء وتحقيق آمالهم

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رئيس "زراعة النواب": نواصل دفاعنا عن زراع مصر الشرفاء وتحقيق آمالهم رئيس "زراعة النواب": نواصل دفاعنا عن زراع الشرفاء وتحقيق آمالهم

مصراوي Masrawy

06:25 م الخميس 14 يناير 2021

كتب- مصراوي:
قال النائب هشام الحصري، رئيس لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي بمجلس النواب، إن اللجنة ستواصل دورها في الدفاع عن حقوق زراع الشرفاء، ونقل مشكلاتهم ومناقشتها بمجلس النواب والعمل على تحقيق آمالهم وطموحاتهم.

وأضاف "الحصري"، عقب فوزه برئاسة لجنة الزراعة في الفصل التشريعي الثاني لمجلس النواب، بالتزكية، أن قطاعي الزراعة والري من أهم الملفات، نظرًا لأنهما يمثلان أعمدة رئيسية مساندة للاقتصاد المصرى.

وأكد رئيس لجنة الزراعة بالبرلمان، أن ما حققته القيادة السياسية في مختلف القطاعات ولاسيما قطاعي الزراعة والري يعد إنجازًا في ظل ما تواجهه البلاد من تحدي أزمة .

وحرص النائب هشام الحصري على توجيه التهنئة إلى هيئة مكتب اللجنة الفائزين في الانتخابات بالتزكية، وكل أعضاء اللجنة، مؤكدًا أنه لا فرق داخل اللجنة بين رئيس ووكيل وأمين سر وعضو، فكل أعضاء اللجنة رؤساء لها.

وأسفرت انتخابات تشكيل هيئة مكتب لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، عن فوز كل من النائب هشام الحصري "حزب مستقبل وطن" بمنصب رئيس اللجنة، وكل من النائبين حسن عبدالوهاب عيسى" مستقل" وصقر عبدالفتاح صقر "مستقبل وطن" بمنصب الوكيلين، وعلي أحمد علي أحمد "الشعب الجمهوري" بمنصب أمين سر اللجنة.

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