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ننشر النتيجة الكاملة للجنة قيد المؤجلين بنقابة الصحفيين

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مصراوي Masrawy

كتب- مصراوي:

أعلنت نقابة الصحفيين، عن نتيجة لجنة قيد المؤجلين تحت التمرين، اليوم الخميس.

وكانت لجنة القيد برئاسة خالد ميرى وكيل النقابة قررت فتح باب التقدم للجنة المشتغلين للزملاء المستحقين قانونا الانتقال للمشتغلين من الاخد ١٧ يناير الحالى الى ٢٣ يناير .

كما قررت اللجنة فتح باب التقديم للجنة تحت التمرين الجديدة من الأحد ٣١ يناير إلى ١٥ فبراير القادم، مع مراعاة الإجراءات الاحترازية خلال تقديم الأوراق.

وينشر مصراوي النتيجة كاملة على النحو التالي :

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مصراوي Masrawy

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