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حدث في 8 ساعات| : موقف تجاه السودان لن يتغيرتحت أي ظرف.. والحكومة تصدر 16 قرارًا جديدًا

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حدث في 8 ساعات| السيسي: موقف مصر تجاه السودان لن يتغيرتحت أي ظرف.. والحكومة تصدر 16 قرارًا جديدًا حدث في 8 ساعات| : موقف تجاه السودان لن يتغيرتحت أي ظرف.. والحكومة تصدر 16 قرارًا جديدًا

مصراوي Masrawy

06:09 م الخميس 14 يناير 2021

حدث في 8 ساعات| السيسي يتحدث عن موقف مصر تجاه السودان و16 قرارًا جديدًا للحكومة

حدث في 8 ساعات

كتب- أحمد مسعد:
شهدت ، اليوم الخميس، أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية، أبرزها استقبال الرئيس عبدالفتاح الفريق أول ركن شمس الدين كباشي، عضو مجلس السيادة الانتقالي السوداني، وذلك على رأس وفد ضم كلاً من فيصل محمد صالح وزير الثقافة والإعلام.

ورئيس الوزراء يوجه بالتعاون الكامل مع مجلس النواب، ووزير الري يصل الخرطوم للتباحث حول ملف سد النهضة، والأمطار تضرب 6 محافظات.

ويرصد "مصراوي" أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الـ 8 ساعات الماضية على النحو التالي:

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