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الجيزة: غلق كلي لمطلع الدائرى للقادم من أحمد عرابى باتجاه 26 يوليو

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الجيزة: غلق كلي لمطلع الدائرى للقادم من أحمد عرابى باتجاه 26 يوليو الجيزة: غلق كلي لمطلع الدائرى للقادم من أحمد عرابى باتجاه 26 يوليو

مصراوي Masrawy

06:09 م الخميس 14 يناير 2021

كتب - يوسف عفيفي:

أعلنت محافظة الجيزة، عن تنفيذ أعمال رفع كفاءة وصيانة الطريق الدائرى فى المنطقة المحصورة بين محور 26 يوليو وتقاطع طريق شبرا- بنها الحر، فإن الشركة المنفذة ستقوم بالبدء فى أعمال الكشط، ووضع الطبقة الأسفلتية أعلى الطريق الدائرى، وتقاطعه مع المطلع القادم من محور أحمد عرابى باتجاه مناطق محور 26 يوليو ومناطق المريوطية.

وأشارت محافظة الجيزة، إلى أن الأمر سيستلزم إجراء غلق كلى للمطلع القادم من محور أحمد عرابي باتجاه مناطق محور 26 يوليو ومناطق المريوطية وذلك لمدة يوم واحد فقط يوم الجمعة الموافق 15/1/2021 ابتداء من الساعة 12 صباحاً وحتى الساعة الـ 6 صباحاً فقط.

ومن جانبه، أشار اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، إلى أن الإدارة العامة لمرور الجيزة بالتنسيق مع الشركة المنفذة قامت بتجهيز تحويلة مرورية وهى على النحو التالي:- القادم من محور عرابي ويرغب بالسير اتجاه أعلى الطريق الدائري اتجاه مناطق محور 26 يوليو والمريوطية يسلك الاتجاهات الآتية

(يقوم باستكمال السير اتجاه مطلع الطريق الدائري المؤدي إلى مناطق الوراق ثم الصعود لمحور الضبعة في الاتجاه المؤدي إلى مدينة 6 أكتوبر ثم النزول مرة أخرى مباشرة من المنزل المؤدى إلى الطريق الدائري في اتجاه محور 26 يوليو والمريوطية).

كما يفضل للقادم من محور أحمد عرابي اتجاه الطريق الدائري اتجاه مناطق المريوطية أن يسلك محور 26 يوليو من أمام نادى الترسانة.

وقامت الإدارة العامة لمرور الجيزة بالتنسيق مع الشركة المنفذة بوضع اللوحات الإرشادية والتحذيرية المرورية بمحيط الأعمال بالكامل لضمان أمن وسلامة المواطنين وتم نشر خدمات مرورية لتيسير الحركة المرورية.

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