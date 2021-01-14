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مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى اليمن ينتقد إدراج الحوثيين على قائمة الإرهاب

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مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى اليمن ينتقد إدراج الحوثيين على قائمة الإرهاب مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى اليمن ينتقد إدراج الحوثيين على قائمة الإرهاب

مصراوي Masrawy

06:24 م الخميس 14 يناير 2021

وكالات:

انتقد مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى اليمن مارتن غريفيث قرار الولايات المتحدة إدراج "أنصار الله" على قائمة الإرهاب، محذرا من أن ذلك يضر بجهود تسوية النزاع، حسبما نقلت اليوم .

وأعرب غريفيث اليوم الخميس في إحاطة إلى مجلس الأمن عن بالغ قلقه إزاء تأثير هذا القرار على مساعي الأمم المتحدة في اليمن، مؤكدا ثقته بأن الإجراء الأمريكي سيؤدي إلى إحباط الجهود الرامية لجمع أطراف الأزمة حول طاولة واحدة.

وقال: "لم يكن الطريق إلى السلام في اليمن سهلا أبدا في الماضي لكنه أصبح اليوم حسب اعتقادي أكثر صعوبة مما كان قبل شهر. ولكن لا يزال هناك مخرج، وحتى بعد كل المآسي التي عانى منها اليمنيون، فإن السلام ممكن حين توفر الإرادة اللازمة لتحقيقه".

ودان غريفيث بأشد العبارات الهجوم على مطار عدن بالتزامن مع وصول الجديدة المعترف بها دوليا، معربا عن صدمته "لحجم الدمار غير العادي" الذي خلفه الهجوم.

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