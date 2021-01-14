كورونا في الكويت: لا وفيات و560 إصابة جديدة

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مصراوي Masrawy

الكويت- (د ب أ):

أعلنت وزارة الصحة في دولة الكويت اليوم الخميس تسجيل 560 إصابة جديدة بفيروس المستجد المسبب لمرض "كوفيد-19"، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 156 ألفا و 434 .

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، الدكتور عبدالله السند، اليوم، إنه لم يتم تسجيل حالات وفاة اليوم.

وأشار السند إلى وجود 49 مصابا يتلقون الرعاية الطبية بوحدات العناية المركزة.

وأعلنت وزارة الصحة الكويتية في وقت سابق اليوم أن 252 مصابا تماثلوا للشفاء خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي المتعافين من كورونا في الكويت إلى 150 ألفا و61 حالة.