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ارتفاع عدد مرضى كورونا بمستشفيات بإنجلترا بنسبة 20 % في ديسمبر

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ارتفاع عدد مرضى كورونا بمستشفيات بإنجلترا بنسبة 20 % في ديسمبر ارتفاع عدد مرضى كورونا بمستشفيات بإنجلترا بنسبة 20 % في ديسمبر

مصراوي Masrawy

06:17 م الخميس 14 يناير 2021

لندن- (د ب أ):
وصلت نسبة دخول المستشفيات في إنجلترا لمعدلات أعلى بنسبة 20 % في ديسمبر عما كانت عليه في أبريل وهي أول ذروة لجائحة كوفيد-19، بحسب البيانات التي صدرت اليوم الخميس.
وأشار المدير الطبي لجهاز الصحة الوطنية البروفيسور ستيفان بويس إلى تقديم العلاج لنحو 23 ألف شخص من المصابين بكوفيد-19 بالمستشفيات في نهاية ديسمبر.
وبحسب الأرقام الجديدة الصادرة من جهاز الصحة، تبين أن عدد المصابين الذين يتلقون العلاج بالمستشفيات من مرض كوفيد 19 يزيد بواقع نحو 13 ألف مريض عن أبريل.
وفي المجمل، عالج جهاز الصحة الوطنية في إنجلترا 242 ألفا و307 مصابين بكوفيد-19 منذ بدء الجائحة.
ونشرت البيانات في نفس اليوم الذي بدأت فيه الصيدليات في إنجلترا توزيع لقاحات كوفيد-19 على المرضى في إطار جهود لتسريع عدد الأشخاص الذين يأخذون التطعيم ضد المرض.
وقال جهاز الصحة الوطنية إن سلسلة "بوتس" و"سوبردراج" وكذلك عددا من الصيدليات المستقلة بدأ عمليات التطعيم اليوم، وهناك ست صيدليات أطلقت حملة التطعيم.
وسوف يزداد الرقم إلى 70 صيدلية الأسبوع المقبل و"مئات بحلول نهاية الشهر الجاري.

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