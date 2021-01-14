ضبط صاحب مخزن بتهمة تجميع أسطوانات الأكسجين في القليوبية

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مصراوي Masrawy

كتب- علاء عمران:

ضبطت مباحث التموين صاحب مخزن بالقليوبية لقيامه بتجميع أسطوانات غاز الأكسجين بقصد بيعها بالسوق السوداء.

أكدت معلومات إدارة شرطة التموين بمديرية أمن القليوبية قيام صاحب مخزن بدائرة مركز شرطة قليوب بمديرية أمن القليوبية، بتجميع أسطوانات الأكسجين وتخزينها بكميات كبيرة لبيعها بالسوق السوداء والاستفادة من فارق السعر مستغلاً الظروف الراهنة.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه وبحوزته (43 أسطوانة أكسجين كبيرة الحجم مملوءة – 6 أسطوانات كبيرة الحجم فارغة – 2 أسطوانة أكسجين صغيرة الحجم مملوءة).

جاء ذلك فى إطار الإجراءات التى تتخذها وزارة الداخلية بالتعاون مع كافة مؤسسات الدولة للحد من انتشار فيروس "كورونا"، لاسيما مكافحة الجرائم المتعلقة بتصنيع المستلزمات الطبية بدون ترخيص واستغلال الظروف الراهنة لتحقيق أرباح غير مشروعة.