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الرئيس الفلبيني: المرأة لا تصلح لمنصب الرئاسة

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الرئيس الفلبيني: المرأة لا تصلح لمنصب الرئاسة الرئيس الفلبيني: المرأة لا تصلح لمنصب الرئاسة
رفض تكهنات خلافة ابنته له

الرئيس الفلبيني: المرأة لا تصلح لمنصب الرئاسة

اعتبر الرئيس الفلبيني رودريجو دوتيرتي، اليوم (الخميس)، أن منصب الرئاسة ليس وظيفة للمرأة؛ بسبب خلافاتها العاطفية مع الرجال، ورفض التكهنات بأن ابنته ستخلفه العام المقبل.

وقال "دوتيرتي" عند إطلاق مشروع الطريق السريع: "ابنتي سارة لا تعمل، وقد طلبت منها ألا تترشح للمنصب؛ لأنني أشفق عليها مما مررت به"، وفقاً لـ"رويترز".

وأضاف: "هذا المنصب ليس للنساء، التكوين العاطفي للمرأة والرجل مختلف تمامًا".

ويشتهر "دوتيرتي"، 75 عامًا، بالتعليقات التي غالبًا ما تُعتبر مسيئة ومتحيزة جنسيًا وكراهية للنساء، لكن مكتبه يصف ملاحظاته عادةً بالنكات غير الضارة، ولا يزال يتمتع بشعبية كبيرة بين الناخبات في الفلبين.

وجاءت الابنة سارة دوتيرتي كاربيو، 42 عامًا ، التي خلفته في منصب عمدة مدينة دافاو، في صدارة استطلاع الرأي الأخير، الذي طلب من الجمهور اختيار مرشح مفضل من قائمة المرشحين المحتملين لانتخابات عام 2022.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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