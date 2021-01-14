"الأوراق المالية" تدين وتعاقب مخالفين لنظام السوق ولوائحه التنفيذية

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غرامات مالية ضد تصرفات وممارسات وتلاعب واحتيال

أعلنت الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية عن صدور قرار لجنة الاستئناف رقم 2064/ل.س/2020م لعام 1442هـ بإدانة مخالفين لنظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية.

وفي التفاصيل، أعلنت الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية عن صدور قرار لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية رقم 2064/ل.س/2020م لعام 1442هـ بتاريخ 1442/04/09هـ الموافق 2020/11/24م، وذلك في الدعوى المقامة من النيابة العامة (والمحالة لها من هيئة السوق المالية) ضد نسرين بنت سليمان بن سالم الردادي، وعبدالله بن صالح بن سليمان القميع، وحسين بن حسن بن غرم الله الزهراني، وفهد بن عبدالعزيز بن صالح الهملان، وعبدالمجيد بن عبدالمحسن بن محمد آل الشيخ. وقد انتهى منطوق القرار إلى إدانة المذكورين بمخالفة المادة التاسعة والأربعين من نظام السوق المالية، والمادة الثانية من لائحة سلوكيات السوق، عند تداولها على أسهم الشركات التالية: شركة نسيج العالمية التجارية، شركة سلامة للتأمين التعاوني، شركة بروج للتأمين التعاوني، وذلك خلال الفترة من تاريخ 2016/04/03م وحتى تاريخ 2016/05/23م، إذ شكلت هذه التصرفات والممارسات تلاعباً واحتيالاً، وأوجدت انطباعاً مضللاً وغير صحيح في شأن الورقة المالية للشركات المشار إليها.

وتضمن القرار إيقاع عدد من العقوبات عليهم؛ وفقاً للتفصيل الآتي:

أولاً: نسرين بنت سليمان بن سالم الردادي

فرض غرامة مالية مقدارها (320,000) ثلاثمائة وعشرون ألف ريال.

إلزامها بدفع مبلغ مقداره (961,703.08) تسعمائة وواحد وستون ألفاً وسبعمائة وثلاثة ريالات وثمان هللات لحساب هيئة السوق المالية، نظير المكاسب غير المشروعة المتحققة على محفظتها الاستثمارية.

ثانياً: عبدالله بن صالح بن سليمان القميع (غيابياً)

فرض غرامة مالية مقدارها (240,000) مائتان وأربعون ألف ريال

إلزامه بدفع مبلغ مقداره (1,340,323.15) مليون وثلاثمائة وأربعون ألفاً وثلاثمائة وثلاثة وعشرون ريالاً وخمسة عشر هللة لحساب هيئة السوق المالية، نظير المكاسب غير المشروعة المتحققة على محفظته الاستثمارية.

ثالثاً: حسين بن حسن بن غرم الله الزهراني

فرض غرامة مالية مقدارها (180,000) مائة وثمانون ألف ريال.

إلزامه بدفع مبلغ مقداره (12,798.10) اثنا عشر ألفاً وسبعمائة وثمانية وتسعون ريالاً وعشر هللات لحساب هيئة السوق المالية، نظير المكاسب غير المشروعة المتحققة على محفظته الاستثمارية.

رابعاً: فهد بن عبدالعزيز بن صالح الهملان

فرض غرامة مالية مقدارها (120,000) مائة وعشرون ألف ريال.

إلزامه بدفع مبلغ مقداره (30,998.58) ثلاثون ألفاً وتسعمائة وثمانية وتسعون ريالاً وثمانية وخمسون هللة لحساب هيئة السوق المالية، نظير المكاسب غير المشروعة المتحققة على محفظته الاستثمارية.

خامساً: عبدالمجيد بن عبدالمحسن بن محمد آل الشيخ

1) فرض غرامة مالية عليه مقدارها (360,000) ثلاثمائة وستون ألف ريال.

كما تضمّن القرار إلزام عدد من المستثمرين بدفع مبلغ مقداره (1,506,961.42) مليون وخمسمائة وستة آلاف وتسعمائة وواحد وستون ريالاً واثنان وأربعون هللة، إلى حساب الهيئة، نظير المكاسب غير المشروعة المحققة على محافظهم الاستثمارية، الناتجة من التداولات المخالفة التي ارتكبها المدانين فهد بن عبدالعزيز بن صالح الهملان وعبدالمجيد بن عبدالمحسن بن محمد آل الشيخ.

وأوضحت الأمانة أنه يحق للمتضرر من هذه الممارسات أن يرفع دعوى التعويض إلى اللجنة، بموجب المادة السابعة والخمسين من نظام السوق المالية، على أن يسبق ذلك تقديم شكوى للهيئة في هذا الشأن.