وزير الصحة الألماني: لا نزال في المرحلة الأسوأ للجائحة

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برلين- (د ب أ):

أعرب وزير الصحة الألماني ينس شبان عن اعتقاده بأن الوضع الناجم عن تفشي كورونا لا يزال حرجا رغم مضي التطعيمات قدما.

وقال السياسي المنتمي إلى حزب المستشارة انجيلا ميركل المسيحي الديمقراطي، اليوم الخميس إن عدد الذين تلقوا تطعيم كورونا في ألمانيا وصل إلى 840 ألف شخص حتى الآن " أول 1% من السكان تم تطعيمه".

ورأى شبان أنه بهذا فقد تم البدء في طريق الخروج من الجائحة " لكننا لا نزال في الوقت نفسه في أسوأ مراحل الجائحة".

ووصف شبان عدد الإصابات والوفيات بأنه محزن للغاية "فواحد من كل اثنين من المتوفين يزيد عمره عن 80 عاما"، مشيرا إلى أن حملة التطعيمات بدأت لهذا السبب بهذه الشريحة العمرية بسبب الارتفاع القوي لخطر الإصابة.

وتابع شبان أن نحو 40% من نزلاء دور الرعاية تم تطعيمهم حتى اليوم، ومن المنتظر أن يحصلوا على تطعيم ثان.

ورأى شبان أن الحد من انتشار الفيروس داخل دور الرعاية يتطلب توزانا صعبا يجمع بين تجنب العزل التام مع توفير الحماية، مشيرا إلى ضرورة تخفيض المخاطر عبر الزائرين والعاملين بأفضل طريقة ممكنة لكن من غير الممكن الوصول بهذه المخاطر إلى الصفر.

وذكر شبان أن الحكومة الاتحادية تتحمل منذ الربيع الماضي تكاليف وسائل الحماية كما تتحمل منذ الخريف تكاليف الاختبارات السريعة والعمالة وأنها تجري محادثات بشأن الحصول على المزيد من الدعم من الجيش في مكافحة الوباء.

كانت وزيرة الدفاع الألمانية انيجريت كرامب-كارنباور قد اعلنت امس الأربعاء عن نشر 10 آلاف جندي على المدى القصير للمساعدة في اختبارات كورونا في دور الرعاية والمسنين.

يذكر أن الجيش الألماني يقدم الدعم حاليا داخل 267 دارا للرعاية والمسنين بـ1156 جنديا، وكان الجيش قد رفع في العام الماضي فرقة الجنود المخصصة لتقديم المساعدات في مكافحة كورونا إلى 20 ألف جندي وجندية، منهم 10 آلاف جندي وجندية سيتم تكليفهم الآن بالمساعدة في إجراء الاختبارات.