"تعليم الوادي الجديد" تطلق مسابقة "الأم المثالية للطالب الموهوب"

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الوادي الجديد – محمد الباريسي:

أعلن الدكتور سمير النيلي، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الخميس، عن انطلاق مسابقة كأس اللواء محافظ الوادي الجديد (الأم المثالية للطالب الموهوب) بالتعاون مع إدارة الموهوبين والتعلم الذكي.

وأوضح النيلي، في بيان صحفي له، اليوم الخميس، أن المسابقة تأتي بمناسبة قرب الاحتفال بعيد الأم وانطلاقًا من تشجيع الأسرة على الاهتمام بموهبة الطالب وتنمية التواصل بين المدرسة والإدارة بالمديرية وأولياء الأمور.

وأشار وكيل التعليم بالمحافظة إلى شروط المسابقة هي: أن يكون الموهوب اشترك مع قسم الموهوبين والتعليم الذكي بإداراته، أن يقدم الطالب ملف تراكمي يحتوى على ( البيانات الأساسية-صورة شخصية-صورة شهادة التقدير والدورات والبرامج التي حصل عليها -البوم صور من أعمال الموهوب اليدوية- تسجيل فيديو بأعمال الموهوب في الغناء والشعر والعزف، أن يسجل فيديو لمدة دقيقتين يوضح فيها بياناته ونوع موهبته وموقف يوضح مساعدة والدته له على تنمية موهبته، أن تسجل الأم فيديو لمدة دقيقتين توضح فيه مدى اقتناعها بأن الموهبة لا تعوق التعلم بل تنميه، أن يقدم الموهوب المطلوب منه إلكترونيا.

وأكد وكيل تعليم الوادي الجديد، على تشكيل لجان بأقسام الموهوبين في الإدارات التعليمية الخمس للتقييم والتصعيد لإدارة الموهوبين بالمديرية للتقييم النهائي بين الإدارات لاختيار الأم المثالية للطالب الموهوب (لكل مرحلة) على مستوى المديرية.

وأضاف النيلي، أن الجوائز المقدمة: كأس اللواء محافظ الوادي الجديد، وجائزة عينية وشهادة تقدير للحاصلين على المركز الأول على مستوى المديرية (مرحلة ابتدائية-إعدادية-ثانوية-تربية خاصة) وشهادات تقدير للمراكز من الثاني وحتى الخامس.