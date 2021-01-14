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وفاة أمين شرطة إثر حادث تصادم في سوهاج

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وفاة أمين شرطة إثر حادث تصادم في سوهاج وفاة أمين شرطة إثر حادث تصادم في سوهاج

مصراوي Masrawy

06:01 م الخميس 14 يناير 2021

سوهاج- عمار عبد الواحد

لقي أمين شرطة مصرعه، اليوم الخميس، في حادث تصادم بشارع الجهاد بالقرب من موقف سيارات جهينة دائرة قسم طهطا شمالي محافظة سوهاج.

تلقى اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، إخطارا من قسم شرطة طهطا بوقوع حادث تصادم ووجود متوفى.

وتبين من التحريات أنه أثناء استقلال "جمال م" أمين شرطة من قوة قسم شرطة طهطا ويقيم بناحية قرية بنهو دائرة مركز طهطا، دراجة آلية في شارع الجهاد ناحية موقف سيارات "طهطا- جهينة"، اصطدمت به سيارة نقل، ما نتج عنه مصرعه في الحال.

جرى نقل الجثة لمشرحة مستشفى طهطا العام، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

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