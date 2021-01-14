القليوبية| ضبط مخزن أسطوانات أكسجين قبل بيعها في السوق السوداء

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مصراوي Masrawy

القليوبية- أسامة علاء الدين:

ضبطت مباحث التموين في القليوبية، اليوم الخميس، صاحب مخزن أسطوانات أكسجين في قليوب بسبب جمع الأسطوانات، وبيعها في السوق السوداء.

تلقى اللواء حاتم الحداد مدير مباحث القليوبية، إخطارًا من العقيد أحمد عبدالعليم رئيس مباحث التموين، يفيد تجميع صاحب مخزن بدائرة مركز شرطة قليوب، أسطوانات الأكسجين، وتخزينها بكميات كبيرة؛ لبيعها بالسوق السوداء والاستفادة من فارق السعر.

وعقب تقنين الإجراءات جرى ضبطه وبحوزته 43 أسطوانة أكسجين كبيرة الحجم، و6 أسطوانات أكسجين كبيرة الحجم فارغة و2 أسطوانة أكسجين صغيرة الحجم، وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة.