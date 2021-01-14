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وصول الكتب للمدارس استعداداً لبداية جادة ومنتظمة للفصل الدراسي الثاني

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تسليم الكتب للطلاب والطالبات وفق الدليل الإرشادي المنظم لعملية التوزيع

وصول الكتب للمدارس استعداداً لبداية جادة ومنتظمة للفصل الدراسي الثاني

أنهت إدارات التعليم في المناطق والمحافظات توزيع الكتب الدراسية للفصل الدراسي الثاني على جميع المدارس، بما يضمن عودة جادة ومنتظمة للعملية التعليمية من اليوم الأول للدراسة.
ووضعت وزارة التعليم آلية لتسليم الكتب للطلاب والطالبات وأولياء أمورهم من خلال المدرسة، وذلك وفق الدليل الإرشادي المنظم لعملية التوزيع، وتطبيق الإجراءات الاحترازية التي تضمن سلامة الجميع.
وكانت وزارة التعليم قد أعلنت في وقت مبكر عن ترحيل أكثر من 62 مليون كتاب لجميع مراحل التعليم العام للفصل الدراسي الثاني إلى الإدارات التعليمية في المناطق والمحافظات، ومتابعة توريدها للمستودعات بالإدارات حتى وصولها للمدارس.
وبلغ إجمالي المقررات المدرسية للفصل الدراسي الثاني 307 كتب، وذلك انطلاقًا من تحديد الاحتياجات من المقررات المدرسية بالتنسيق مع إدارات التعليم، حيث تم تصميم ومراجعة واعتماد وطباعة 24.456.807 كتب مدرسية للمرحلة الابتدائية، و14.349.606 كتب للمرحلة المتوسطة، إضافة إلى 29.154.986 كتاباً للمرحلة الثانوية، و372.908 كتب لمدارس تحفيظ القرآن، بجانب 358.943 كتاباً لمدارس تعليم الكبار، و15.090 كتاباً للعوق البصري (برايل)، و22.306 كتب للتربية الفكرية، وأيضاً 948.469 كتاباً للمدارس العالمية، و30.662 كتاباً مدرسياً لمدارس في الخارج.

وصول الكتب للمدارس استعداداً لبداية جادة ومنتظمة للفصل الدراسي الثاني

وصول الكتب للمدارس استعداداً لبداية جادة ومنتظمة للفصل الدراسي الثاني

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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