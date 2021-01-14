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ضبط مخزن اسطوانات أكسجين قبل بيعها في السوق السوداء بالقليوبية

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ضبط مخزن اسطوانات أكسجين قبل بيعها في السوق السوداء بالقليوبية ضبط مخزن اسطوانات أكسجين قبل بيعها في السوق السوداء بالقليوبية

مصراوي Masrawy

05:37 م الخميس 14 يناير 2021


القليوبية - أسامة علاء الدين:

ضبطت مباحث في القليوبية، اليوم الخميس، صاحب مخزن اسطوانات أكسجين في قليوب بسبب جمع الإسطوانات، وبيعها في السوق السوداء.

تلقى اللواء حاتم الحداد مدير مباحث القليوبية، إخطارا من العقيد أحمد عبدالعليم رئيس مباحث التموين، يفيد قيام صاحب مخزن بدائرة مركز شرطة قليوب، بتجميع اسطوانات الأكسجين، وتخزينها بكميات كبيرة لبيعها بالسوق السوداء والاستفادة من فارق السعر.

وعقب تقنين الإجراءات جرى ضبطه وبحوزته 43 اسطوانة أكسجين كبيرة الحجم، و6 اسطوانات أكسجين كبيرة الحجم فارغة و2 اسطوانة أكسجين صغيرة الحجم، وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة.

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