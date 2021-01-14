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كورونا في الأردن.. 1075 إصابة جديدة و16 وفاة و1271 حالة شفاء

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كورونا في الأردن.. 1075 إصابة جديدة و16 وفاة و1271 حالة شفاء كورونا في الأردن.. 1075 إصابة جديدة و16 وفاة و1271 حالة شفاء
خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية

كورونا في الأردن.. 1075 إصابة جديدة و16 وفاة و1271 حالة شفاء

أعلنت وزارة الصحة الأردنية اليوم، تسجيل 1075 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 312043 إصابة.

وأوضحت في بيان صحفي أن إجمالي عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 294802 حالة شفاء بعد تسجيل 1271 حالة إضافية، كما سجلت 16 حالة وفاة لترتفع حالات الوفاة إلى 4107 حالات.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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