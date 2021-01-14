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"الجبير" يستعرض مواقف المملكة تجاه أبرز القضايا مع مسؤولين أوروبيين بارزين

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خلال لقائه وفدًا من خارجية ألمانيا وفرنسا وسفيري البلدين والمملكة المتحدة

التقى وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل بن أحمد الجبير، في الوزارة بالرياض، اليوم، المدير السياسي في وزارة الخارجية الألمانية ينس بلوتنر، والمدير السياسي في وزارة الخارجية الفرنسية فيليب إيريرا، وسفراء المملكة المتحدة وجمهورية فرنسا وجمهورية ألمانيا الاتحادية لدى المملكة.

واستعرض خلال اللقاء مواقف المملكة تجاه أبرز القضايا على الساحتين الإقليمية والدولية، كما تم تبادل وجهات النظر حيال الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

حضر اللقاء: وزير الدولة لشؤون الدول الأفريقية أحمد بن عبدالعزيز قطان، ووكيل الوزارة للشؤون السياسية والاقتصادية الدكتور عادل بن سراج مرداد، ووكيل الوزارة للشؤون الدولية المتعددة الدكتور عبدالرحمن بن إبراهيم الرسي، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى الاتحاد الأوروبي سعد بن محمد العريفي، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليمن محمد بن سعيد آل جابر.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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