محافظ بني سويف يبحث سبل التنمية الصناعية مع أعضاء "اليونيدو"

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بني سويف-حمدي سليمان:

شهد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، اجتماعا "أون لاين" مع عدد من أعضاء منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية "يونيدو"

لبحث سبل التعاون في المشروع الذي تتبناه المحافظة لإقامة مدينة صناعية للتصنيع الزراعي في مجال النباتات الطبية والعطرية.

جاء ذلك في حضور الدكتور عاصم سلامة نائب المحافظ، والذي جرى خلاله استعراض عدد من الخطوات العملية المشتركة التي جرى التوصل اليها عن طريق التواصل المستمر بين الطرفين، عقب توجيه رئيس الوزراء مؤخرا بسرعة استصدار القرار الخاص بتخصيص مساحة الأرض المقرر إقامة المنطقة الاستثمارية المتكاملة للنباتات الطبية والعطرية عليها.

وطالب المحافظ بخط زمني لتنفيذ الدراسات الشاملة التي تتطلب دعم المنظمة للوصول إلى آليات واضحة ومقترحات محددة ومدروسة بشأن المشروع للبدء في الخطوات التالية التي تستهدف التمويل من الجهات المانحة للبدء في مشروع متكامل يحقق بشكل واضح مفهوم وأهداف التنمية المستدامة.

تجدر الإشارة إلى أن منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية يونيدو (UNIDO) هي وكالة متخصصة تابعة للأمم المتحدة، ومقرها في فيينا بالنمسا وهدفها الرئيسي تعزيز وتسريع التنمية الصناعية في الدول النامية.