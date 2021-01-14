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سامي الحداد يصل البحرين غدا بعد إفراج قطر عنه

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سامي الحداد يصل البحرين غدا بعد إفراج قطر عنه سامي الحداد يصل البحرين غدا بعد إفراج قطر عنه

مصراوي Masrawy

04:56 م الخميس 14 يناير 2021

المنامة- (بي بي سي):

نقلت وسائل إعلام بحرينية أن السلطات القطرية أفرجت عن لاعب كمال الأجسام سامي الحداد وجميع من كان معه خلال عملية الاعتقال.

ووصل بحسب المصادر البحرينية الجميع إلى سلطنة عُمان، ومن المتوقع أن يغادروا جوّا إلى المنامة غدا الجمعة.

ونقلت صحيفة الأيام البحرينية أن الإفراج عن البحارة جاء بعد جهود حثيثة بذلتها البحرين، بمساعدة اللجنة الأولمبية البحرينية ونظيرتها الدولية للتدخل لدى قطر للإفراج عن مواطنها.

وتقول البحرين أن خفر السواحل القطرييين أوقفوا سامي بينما كان في رحلة صيد بحري مع عدد من رفاقه في المياه الإقليمية البحرينية.

الدوحة لم تعلق على القضية لكنها ذكرت أنها أفرجت عن عدد من البحرينيين في مقدمتهم بطل كمال الأجسام سامي الحداد، إضافة إلى حبيب عباس ومحمد الدوسري.

وسامي الحداد لاعب كمال أجسام بحريني، حاصل على العديد من البطولات والألقاب، بينها المركز السادس في "مستر أولمبيا" أشهر بطولة للعبة على مستوى العالم مرتين عام 2013 و2019.

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