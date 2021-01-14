"الثقافة" تتيح استمارة الاشتراك في ورشة "ابدأ حلمك" إلكترونيًا وورقيًا

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مصراوي Masrawy

كتب- مصراوي:

أعلنت الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، عن إتاحة استمارة الاشتراك في المرحلة الثانية من ورشة ابدأ حلمك في محافظات بني سويف، كفر الشيخ، بورسعيد، الجيزة، أسوان والتي تنظمها الهيئة العامة لقصور الثقافة، إلكترونيا عبر الرابط(https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdJlxT2agr6V9x-lCaa4yIT0-RDKSLZnIvL6gEGLquRs7o9Iw/viewform) إلى جانب إتاحتها ورقيا بمقار قصور ثقافة فى هذه المحافظات وذلك اعتبارا من الأحد 17 يناير حتى منتصف فبراير المقبل.

وقالت وزيرة الثقافة، إن خطة التحول الرقمي بوزارة الثقافة تسعى لاستثمار كافة الوسائل التكنولوجية للوصول إلى مختلف شرائح المجتمع.

وأضافت أن إتاحة طلب الأشتراك لورشة "ابدأ حلمك"، عبر شبكة الإنترنت تواكب تطبيق الإجراءات الاحترازية المتبعة يأتى للمساهمة فى إجراءات الحد من انتشار فيروس كورونا والتيسير على الراغبين للالتحاق بها هذا إلى جانب استمرار توفيرها ورقيا في المحافظات التى تنفذ فيها المرحلة الثانية، مؤكدة أن الورشة تهدف إلى خلق جيل جديد من المبدعين يعيد الازدهار الى المسرح فى مصر.

يذكر أن اختبارات القبول بتدريبات المرحلة الثانية من ورشة ابدأ حلمك تقام عقب انتهاء فترة التقديم حيث يستمر إعداد المتدربين لمدة ٦ شهور اعتبارا من شهر مارس وحتى شهر أغسطس على أن تكون مشاريع تخرج الدفعات الجديدة في المحافظات الخمس خلال شهري سبتمبر وأكتوبر ويتم الإعلان عن بدء تنفيذ المرحلة الثالثة تباعا لتشمل خمس محافظات أخرى.​