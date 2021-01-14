"هيكل" ناعيا صفوت الشريف: بصماته واضحة في الإعلام المصري

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مصراوي Masrawy

كتب- مصراوي:

قال أسامة هيكل وزير الدولة للإعلام، إن صفوت الشريف رئيس مجلس الشورى الأسبق ووزير الإعلام الأسبق، كانت له بصمات واضحة في الإعلام المصري لسنوات طويلة.

وأضاف هيكل، في بيان اليوم الخميس، أن من أهم بصمات الشريف، الذي وافته المنية الليلة الماضية، إنشاء مدينة الإنتاج الإعلامي وإطلاق القمر الصناعي المصري "نايل سات".

وأضاف: "قد يختلف البشر في الرؤى والتوجهات، ولكن تظل حقيقة الموت هي الثابت الأكيد في هذه الحياة، وأمام هذه الحقيقة، لا نقول إلا ما يرضى ربنا سبحانه وتعالى إنا لله وإنا إليه راجعون". وأتم "أتقدم بأسمى وباسم وزارة الدولة للإعلام بخالص العزاء لأسرة الفقيد، داعيا له بالرحمة والمغفرة".​