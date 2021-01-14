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قافلة أئمة وواعظات الأوقاف تنطلق إلى الخرطوم 31 يناير الجاري

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قافلة أئمة وواعظات الأوقاف تنطلق إلى الخرطوم 31 يناير الجاري قافلة أئمة وواعظات الأوقاف تنطلق إلى الخرطوم 31 يناير الجاري

مصراوي Masrawy

04:52 م الخميس 14 يناير 2021

كتب- محمود مصطفى:

تنطلق قافلة أئمة وواعظات الأوقاف إلى الخرطوم بدولة السودان يوم الأحد الموافق 31 يناير الجاري، وذلك للانضمام إلى أشقائهم وشقيقاتهم من أئمة وواعظات السودان الشقيقة ليجوبوا معا عددًا من الأقاليم السودانية يدعون إلى الله عز وجل، بالحكمة والموعظة الحسنة ويبينون للناس مدى عظمة وسماحة ديننا الحنيف وإيمانه بالتنوع والتعددية وحرصه على مصالح البلاد والعباد، وتأكيدًا على أن مصالح الأوطان لا تنفك عن مقاصد الأديان.

وتضم القافلة نخبة من خيرة شباب العلماء من أئمة وواعظات الأوقاف تشمل ستة أئمة وخمس واعظات.

يأتي ذلك في ظل العلاقات الأخوية بين جمهورية العربية ودولة السودان الشقيقة، ومن خلال التعاون المشترك بين وزارة الأوقاف المصرية ووزارة الشؤون الإسلامية بدولة السودان، وامتدادا لجسور التعاون بين البلدين الشقيقين في نشر الفكر الوسطي المستنير، وبيان مدى سماحة الإسلام في قبول الآخر والإيمان بالتعددية والتنوع، وترسيخ أسس الولاء والانتماء الوطني، وبيان مشروعية الدولة الوطنية وضرورة الالتفاف حولها، ومواجهة الفكر المتطرف.​

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