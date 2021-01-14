أخبار عاجلة

إيطاليا تسجل 377 وفاة و8824 إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة -
الاحتجاجات تعم تونس.. مطالب بالإفراج عن معتقلين واشتباكات مع قوات الأمن -
55 وفاة.. الصحة تعلن بيان إصابات ووفيات كورونا ليوم الاثنين -
الرئيس البرازيلي يسرع خطة البدء في التطعيم بلقاح كورونا -
الولايات المتحدة.. إصابات كورونا تتجاوز الـ24 مليونًا -
الأهلي يسعى لعبور محطة أبها.. والاتحاد يخشى "كمين" العين -
برلماني: بيان رئيس الوزراء يكشف حجم إنجازات الدولة -
رئيس الوزراء الإيطالي يفوز بتصويت على الثقة في البرلمان -
الرئيس العراقي يدعو إلى تخفيف حدة توترات المنطقة واللجوء للحوار -
رئيس الوزراء الكندي والمستشارة الألمانية يناقشان تدابير مواجهة كورونا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. حوادث و محاكم
  4. مصراوي Masrawy

التحريات عن غريق ترعة المريوطية: اختل توازنه وتوفيَّ بـ"إسفكسيا الغرق"

Print
التحريات عن غريق ترعة المريوطية: اختل توازنه وتوفيَّ بـ"إسفكسيا الغرق" التحريات عن غريق ترعة المريوطية: اختل توازنه وتوفيَّ بـ"إسفكسيا الغرق"

مصراوي Masrawy

04:59 م الخميس 14 يناير 2021

كتب - محمد شعبان:

منذ 4 أيام انتشلت قوات الإنقاذ النهري بالجيزة جثة شاب قوي البنية طويل القامة ببشرة بيضاء من ترعة المريوطية أمام فندق سياج بالهرم.

المعاينة المبدئية لرجال الإنقاذ والشرطة لم تسجل أي إصابات ظاهرية بجثة الشاب ليوجه الرائد أحمد عصام رئيس مباحث الهرم بنقلها إلى مصلحة الطب الشرعي.

تحريات الرائدين هاني عجلان ومحمد سعودي معاوني مباحث الهرم، توصلت إلى أن الجثة لشاب في الثلاثينات من العمر عثر على متعلقاته الشخصية داخل ملابسه، وأنه اختل توازنه وسقط ليلقى مصرعه غرقا مستبعدة انتحاره.

التحريات تطابقت مع تقرير مفتش الصحة من جهة والطب الشرعي من أخرى، إذ ثُبت أن سبب الوفاة إسفكسيا الغرق، ولا توجد آثار اعتداء بالجسد.

التقرير الطبي أزال مخاوف أسرة المتوفى عن وجود شبهة جنائية لاسيما أن العثور على جثته بالترعة جاء بعد اختفائه بأيام.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التي صرحت بالدفن.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
مصر تنظم دورة تدريبية في مجال الاستثمار بجنوب السودان

مصر تنظم دورة تدريبية في مجال الاستثمار بجنوب السودان

مصر.. رفع حالة الطوارئ القصوى بالإسكندرية استعداداً لموجة طقس سيئ

مصر.. رفع حالة الطوارئ القصوى بالإسكندرية استعداداً لموجة طقس سيئ

​"الهجرة" تنظم زيارة إلى مدينة وجامعة الجلالة لوفد من الدارسين المصريين بأوكرانيا

​"الهجرة" تنظم زيارة إلى مدينة وجامعة الجلالة لوفد من الدارسين المصريين بأوكرانيا

مصر.. رفع حالة الطوارئ القصوى بالإسكندرية استعداداً لموجة طقس سيئ

مصر.. رفع حالة الطوارئ القصوى بالإسكندرية استعداداً لموجة طقس سيئ

شبكة عيون الإخبارية