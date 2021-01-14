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"الشباب" يزاحم "الهلال" على القمة مؤقتاً ويزيد جراح "العين"

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"الشباب" يزاحم "الهلال" على القمة مؤقتاً ويزيد جراح "العين" "الشباب" يزاحم "الهلال" على القمة مؤقتاً ويزيد جراح "العين"

نجح نادي الشباب اليوم في تحقيق نتيجة إيجابية ضد شقيقه نادي العين في رفع رصيده ومزاحمة الهلال على القمة لحين مباراة الأخير مع الأهلي.

وانتهت المباراة التي جمعت الشباب بالعين ضمن مباريات الجولة 13 من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بفوز الليث بثلاثة أهداف دون رد.

أهداف المباراة جاءت عن طريق محترف الفريق كويستيان جوانكا في الدقيقة 60، قبل أن يضيف عبدالله الحمدان الهدف الثاني في الدقيقة 81، ثم يعود جوانكا من جديد لتسجيل الهدف الثاني له والثالث لفريقه في الدقيقة 94.

بتلك النتيجة يرتفع رصيد الشباب عند النقطة 25 في المركز الأول مع الهلال، فيما يبقى رصيد العين عند النقطة 10 في المركز قبل الأخير في انتظار نتيجة مباراة ضمك أمام الوحدة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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