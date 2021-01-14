سفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليونان يقدم أوراق اعتماده

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أثينا تقدر الدور البناء للمملكة على المستوى الإقليمي والدولي

قدّم السفير الدكتور سعد بن عبدالرحمن العمار أوراق اعتماده إلى رئيسة جمهورية اليونان السيدة كاترينا ساكيلاروبولو كسفير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - يحفظه الله - لدى جمهورية اليونان. ‬‬

ونقل السفير تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ال سعود – للرئيسة اليونانية وحكومة وشعبًا.

من جهتها أعربت رئيسة اليونان عن تقديرها لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين وحكومة المملكة العربية السعودية وشعبها والدور البناء الذي تقوم به المملكة على المستوى الإقليمي والدولي.