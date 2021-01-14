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ننشر خريطة التحويلات المرورية نتيجة غلق مطلع الدائري من محور أحمد عرابي

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ننشر خريطة التحويلات المرورية نتيجة غلق مطلع الدائري من محور أحمد عرابي ننشر خريطة التحويلات المرورية نتيجة غلق مطلع الدائري من محور أحمد عرابي

مصراوي Masrawy

04:54 م الخميس 14 يناير 2021

كتب - محمد شعبان:

أعلنت الإدارة العامة لمرور الجيزة عن غلق كلي لمطلع الطريق الدائرى للقادم من محور أحمد عرابى اتجاه محور 26 يوليو والمريوطة لمدة يوم.

يأتي ذلك فى ضوء تنفيذ أعمال رفع كفاءة وصيانة الطريق الدائرى فى المنطقة المحصورة بين محور 26 يوليو وتقاطع طريق شبرا- بنها الحر.

الشركة المنفذة ستبدأ فى أعمال الكشط ووضع الطبقة الأسفلتية أعلى الطريق الدائرى وتقاطعه مع المطلع القادم من محور أحمد عرابى اتجاه مناطق محور 26 يوليو ومناطق المريوطية، مما يستلزم غلق المطلع اعتبارا من الساعة الـ12 صباح غد الجمعة وحتى الـ6 صباحا.

وتجري الإدارة العامة لمرور الجيزة تحويلة مرورية للقادم من محور عرابى ويرغب بالسير اتجاه أعلى الطريق الدائري اتجاه مناطق محور 26 يوليو والمريوطية يسلك الاتجاهات التالية:

-استكمال السير اتجاه مطلع الطريق الدائرى المؤدى إلى مناطق الوراق ثم الصعود لمحور الضبعة فى الاتجاه المؤدى إلى مدينة 6 أكتوبر ثم النزول مرة أخرى مباشرة من المنزل المؤدى إلى الطريق الدائرى فى اتجاه محور 26 يوليو والمريوطية.

- يفضل للقادم من محور أحمد عرابى اتجاه الطريق الدائرى اتجاه مناطق المريوطية أن يسلك محور 26 يوليو من أمام نادى الترسانة.

ونسقت الإدارة العامة لمرور الجيزة مع الشركة المنفذة بوضع اللوحات الإرشادية والتحذيرية المرورية بمحيط الأعمال بالكامل لضمان أمن وسلامة المواطنين، وتم نشر خدمات مرورية لتيسير الحركة المرورية.

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