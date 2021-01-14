السويدي يخسر انتخابات لجنة الطاقة وحسام عوض يقتنص منصبه

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مصراوي Masrawy

كتب- مصراوي:

فاز حسام عوض الله، برئاسة لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، في الانتخابات التي أجريت اليوم على هيئة مكتب المجلس، بعد منافسة قوية في مواجهة رئيس اللجنة في الفصل التشريعي الأول، طلعت السويدي.

وتعد هذه هي اللجنة الوحيدة التي شهدت انتخابات على منصب الرئيس، حيث أن باقي اللجان تم حسمها بالتزكية.

بينما فاز بمنصب الوكيلين، النائبة رشا عبد الفتاح، ومحمد الجبلاوي، بينما فاز بأمانة سر اللجنة، خالد مشهور.

يذكر ان النائب طلعت السويدي كان رئيسا للجنة الطاقة لمدة ٥ سنوات متتالية في الب​رلمان السابق ​