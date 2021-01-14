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العاهل الأردني وولي عهده تلقيا اللقاح ضد

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العاهل الأردني وولي عهده تلقيا اللقاح ضد فيروس كورونا العاهل الأردني وولي عهده تلقيا اللقاح ضد

مصراوي Masrawy

04:39 م الخميس 14 يناير 2021

عمّان- (أ ف ب):

تلقى العاهل الاردني الملك عبدالله الثاني وولي عهده الامير الحسين بن عبدالله، وولي العهد الأسبق الأمير الحسن بن طلال الخميس اللقاح ضد المستجد.

ونشر الديوان الملكي على صفحته على موقع "تويتر" صورة للملك عبد الله وولي العهد والأمير حسن خلال تلقيهم اللقاح في عيادة الخدمات الطبية الملكية في الديوان الملكي الهاشمي.

ويظهر الملك في الصورة بالزي المدني كاشفا ذراعه أثناء حقنه من قبل طبيبة باللقاح، بينما يجلس الى يمينه ولي عهده بالزي العسكري، والى يساره عمه الأمير حسن.

باشر الأردن الاربعاء حملة تلقيح ضد فيروس كورونا المستجد تستهدف في مرحلتها الأولى الكوادر الصحية ومن يعانون من أمراض مزمنة ومن تجاوزت أعمارهم الستين.

وبدأت عمليات التلقيح في عدد من المستشفيات والمراكز الصحية، بعد وصول أولى كميات لقاح سينوفارم (الصيني الإماراتي) ولقاح فايزر/بايونتيك إلى الأردن مطلع هذا الأسبوع.

وتستهدف الحملة بداية 20 الى 25 في المئة من سكان المملكة البالغ عددهم نحو 10,5 ملايين نسمة. واللقاحات مجانية للأردنيين والمقيمين في المملكة.

وتجاوز عدد المسجلين عبر منصة خاصة أطلقتها وزارة الصحة نهاية الشهر الماضي للراغبين بتلقي اللقاح 200 ألف شخص.

من جهة أخرى، اعلنت وزارة الصحة الاردنية الخميس أنها سجلت 25 إصابة في الأردن بالسلالة الجديدة المتحورة من فيروس كورونا المستجد التي اكتشفت مؤخرا في بريطانيا وباتت منتشرة في 50 بلدا.

وأوضح وزير الصحة نذير عبيدات في تصريحات نشرتها وكالة الأنباء الرسمية (بترا) أن معظم المصابين "قادمون من الخارج".

وأكد عبيدات أن "سلوك الفيروس لدى المصابين ما يزال ضمن السلوك الطبيعي المعروف عن السلالة المتحورة"، مشددا على "ضرورة الالتزام بمعايير السلامة والتباعد الاجتماعي والمحافظة على النظافة الشخصية".

وكان الاردن اعلن في 2 يناير الحالي تسجيل ثلاثة إصابات بالسلالة الجديدة من فيروس كورونا المستجد.

وبالإجمال، سجل الأردن حتى مساء الأربعاء 310 آلاف و968 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا و4091 وفاة.

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