بالصور.. بناة السد العالي يوثقون شهاداتهم في اليوبيل الذهبي للافتتاح

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مصراوي Masrawy

أسوان– إيهاب عمران:

تحتفل محافظة أسوان اليوم الخميس، باليوبيل الذهبي لانتهاء العمل في مشروع السد العالي وافتتاحه في 15 يناير 1971، وهو اليوم الذي أصبح عيدًا قوميًا للمحافظة.

وبمناسبة الاحتفال باليوبيل الذهبي للسد العالي، التقى "مصراوي" بعدد من العاملين بالمشروع القومي، والذي رووا ذكريات من دفاتر يومياتهم خلال عمليات البناء.

"كنا بنشتغل بالليل والنهار في ظروف صعبة ولكن السد كان بالنسبة لنا مشروع حياة أو موت".. بهذه الكلمات بدأ عم سيد رضوان حديثه لـ"مصراوي" عن فترة بناء السد العالي.

وقال: "أنا من مواليد 1931 وعملت ميكانيكي ديزل في السد العالي بداية انطلاق المشروع عام 1960، وكنت أتقاضى 30 قرشًا في اليوم، يعني 9 جنيهات في الشهر، وكان هذا المبلغ وقتها ثروة كبيرة والأمور زي الفل واستطعت التحويش من هذا المبلغ وتأسيس منزل وتزوجت عام 1964، ورزقت بخمس بنات وأربع أولاد، 4 منهم حصلوا على شهادات عليا واثنين فوق المتوسط و3 تعليم متوسط".

وعن ذكريات العمل، قال: "كنا نواصل الليل بالنهار والعمل لا يتوقف أبدًا رغم صعوبة الظروف التي كنا نعمل بها، وشاهدنا الموت أكثر من مرة وبالفعل سقط منا مئات الشهداء ولا أستطيع أن أنسى مشهد وفاة أكثر من 100 عامل انهارت عليهم الصخور أثناء أحد التفجيرات بموقع العمل، ورغم ذلك واصلنا العمل حتى جرى إنجاز مشروع السد العالي".

أما أكثر الأيام سعادة فكان يوم تكريمي من الرئيس جمال عبدالناصر ومنحي الميدالية الخاصة بمشروع السد العالي، وتكريمي من الرئيس محمد أنور السادات ومنحى نوط الامتياز من الطبقة الثالثة فى 15 يناير 1971 بمناسبة انتهاء العمل بمشروع السد العالي".

أما عم محمد عبدالباسط عثمان 76 عامًا، فقال: بدأت العمل بالسد العالي عام 1963، بشركة الأسمنت التي كانت مسئولة عن تجهيز الأسمنت لعمل الخرسانة بجسم السد، وكنت أحصل وقتها على 6 جنيهات شهريًا، وأعمل من 8 إلى 12 ساعة يوميًا، وشاهدت الرئيس جمال عبدالناصر وسط العمال، وكانت تبدو على وجهه السعادة الكبيرة، وكنا نعمل لمصر ولخير الوطن، ونفتخر بأننا أبناء السد العالي".

محمد النوبي سكرتير جمعية بناة السد العالي بأسوان، قال: "إن دور جمعية بناة السد العالي هو توثيق ذكريات المشاركين في الإنشاء، وأنه جرى توثيق نحو 300 قصة من المشاركين في بناء السد العالي بالصوت والصورة، وهم بالنسبة لنا ثروة ضخمة تتعرض كل يوم للتناقص بسبب الوفاة".

وطالب سكرتير الجمعية الدولة بتبني مشروع توثيق مرحلة بناء السد العالي قبل وفاة الباقين من البناة.

فيما أشاد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بالدور الوطني لبناة السد العالي والرئيس الراحل جمال عبدالناصر، الذي دشن مشروع السد واستكمل الزعيم الراحل أنور السادات المسيرة بافتتاحه، ليكون بمثابة رسالة وعنوانًا لمواجهة قوى العدوان.