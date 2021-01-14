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الإسكندرية - محمد عامر:

عقد اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، اليوم، اجتماعا مع عدد من قيادات الصحة بالمدينة من خلال تقنية الفيديو كونفرانس، لمتابعة سير العمل داخل مستشفى الحميات للوقوف على كفاءة سير العمل، وخاصة وأنها إحدى مستشفيات العزل الهامة للمصابين بفيروس كورونا.

وتابع الشريف خلال الاجتماع احتياجات الطاقم الطبي بها، والتأكد من توفر كافة الاحتياجات لديهم وعدم وجود أي نقص في المستلزمات الطبية من مواد التعقيم والتطهير والأدوية، وانتظام حضور طاقم الأطباء والتمريض والوقوف على مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمصابين.

واكد المحافظ انه خلال فترة أصابته بفيروس كورونا اقترب كثيرا من الأطقم الطبية وتلمس كم الضغوط التي عانوا و مازالوا يعانون منها منذ بداية الموجة الأولى والثانية لفيروس كورونا.

وقدم المحافظ، الشكر للدكتورة هالة زايد، وزير الصحة والسكان على ما تقدمه من دعم لكافة مستشفيات العزل بالإسكندرية ومتابعتها المستمرة لتوفير كافة الاحتياجات الطبية، مؤكدا أن البروتوكول العلاجي الذي تقدمه وزارة الصحة لمصابي فيروس كورونا في المستشفيات الحكومية هو أفضل بروتوكول علاجي متبع وحقق كفاءة علاجية عالية بين المرضى.

وفي السياق متصل تفقدت الدكتورة جاكلين عازر، نائب محافظة الإسكندرية، سير العمل داخل مستشفى الحميات وتابعت احتياجات الأطقم الطبية بها، حيث استفسرت عازر من مديرة المستشفى عن توفر احتياجات الأطقم الطبية والتمريض من مستلزمات طبية.

وأكدت عازر، حرص المحافظة بجميع قياداتها على أتم الاستعدادد لتقديم الدعم لكافة مستشفيات العزل لمواجهة الموجه الثانية من فيروس كورونا.