مصراوي Masrawy
04:31 م الخميس 14 يناير 2021
الإسكندرية - محمد عامر:
عقد اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، اليوم، اجتماعا مع عدد من قيادات الصحة بالمدينة من خلال تقنية الفيديو كونفرانس، لمتابعة سير العمل داخل مستشفى الحميات للوقوف على كفاءة سير العمل، وخاصة وأنها إحدى مستشفيات العزل الهامة للمصابين بفيروس كورونا.
وتابع الشريف خلال الاجتماع احتياجات الطاقم الطبي بها، والتأكد من توفر كافة الاحتياجات لديهم وعدم وجود أي نقص في المستلزمات الطبية من مواد التعقيم والتطهير والأدوية، وانتظام حضور طاقم الأطباء والتمريض والوقوف على مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمصابين.
واكد المحافظ انه خلال فترة أصابته بفيروس كورونا اقترب كثيرا من الأطقم الطبية وتلمس كم الضغوط التي عانوا و مازالوا يعانون منها منذ بداية الموجة الأولى والثانية لفيروس كورونا.
وقدم المحافظ، الشكر للدكتورة هالة زايد، وزير الصحة والسكان على ما تقدمه من دعم لكافة مستشفيات العزل بالإسكندرية ومتابعتها المستمرة لتوفير كافة الاحتياجات الطبية، مؤكدا أن البروتوكول العلاجي الذي تقدمه وزارة الصحة لمصابي فيروس كورونا في المستشفيات الحكومية هو أفضل بروتوكول علاجي متبع وحقق كفاءة علاجية عالية بين المرضى.
وفي السياق متصل تفقدت الدكتورة جاكلين عازر، نائب محافظة الإسكندرية، سير العمل داخل مستشفى الحميات وتابعت احتياجات الأطقم الطبية بها، حيث استفسرت عازر من مديرة المستشفى عن توفر احتياجات الأطقم الطبية والتمريض من مستلزمات طبية.
وأكدت عازر، حرص المحافظة بجميع قياداتها على أتم الاستعدادد لتقديم الدعم لكافة مستشفيات العزل لمواجهة الموجه الثانية من فيروس كورونا.