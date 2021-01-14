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صور محافظ المنيا يناقش مع أعضاء البرنامج الرئاسي متابعة "حياة كريمة"

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صور محافظ المنيا يناقش مع أعضاء البرنامج الرئاسي متابعة "حياة كريمة" صور محافظ المنيا يناقش مع أعضاء البرنامج الرئاسي متابعة "حياة كريمة"

مصراوي Masrawy

04:24 م الخميس 14 يناير 2021

المنيا - محمد النادي:

ناقش اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، اليوم الخميس، مع أعضاء البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة، خطة العمل الخاصة بمتابعة تنفيذ المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتطوير وتنمية أكتر من 1000 قرية ريفية على مستوى الجمهورية.

وقال المحافظ، إن المبادرة تستهدف مراكز (أبوقرقاص، وملوي، والعدوة، ومغاغة، وديرمواس) داخل محافظة المنيا، وذلك في إطار التنمية المستدامة التي تستهدف الريف المصري لرفع قدرات البنية الأساسية من كافة الجوانب الخدمية والمعيشية والاجتماعية، وفقا لرؤية 2030.

وأشار القاضي، إلى أهمية الدور الذي يقوم به شباب البرنامج الرئاسي في متابعة كافة الفعاليات ذات الشأن بمبادرة حياة كريمة، مثمنًا دور الرصد الميداني في الوقوف على أهم الأولويات التي سيُجرى تنفيذها بالمبادرة الرئاسية والتي تمس حياة المواطنين لتلبية كافة مطالبهم واحتياجاتهم.

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