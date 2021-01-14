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رئيس جامعة الأزهر يوجه الشكر للمعزين في وفاة شقيقته

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رئيس جامعة الأزهر يوجه الشكر للمعزين في وفاة شقيقته رئيس جامعة الأزهر يوجه الشكر للمعزين في وفاة شقيقته

مصراوي Masrawy

04:15 م الخميس 14 يناير 2021

كتب- محمود مصطفى:

أعرب الدكتور محمد المحرصاوي رئيس جامعة الأزهر، عن بالغ شكره وتقديره لفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر والوزراء ورؤساء الجامعات ونواب رئيس الجامعة وعمداء ووكلاء الكليات، ومجلس إدارة نادي أعضاء هيئة التدريس، ولجميع منتسبي الجامعة الذين قدموا العزاء في وفاة شقيقته.

ووجه رئيس جامعة الأزهر، الشكر لكل من تواصل معه تلغرافيًا أو تليفونيًا من قيادات الدولة والأزهر، ولمن قدموا العزاء من الأساتذة والطلاب على مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدًا أن الوفاء من معدنه لايستغرب، وهذا ما دأب عليه أبناء الأزهر من الدعم والمساندة وقت الشدة.

ودعا "المحرصاوي"، الله أن يتغمد شقيقته بواسع رحمته، وأن يجعل دعوات المخلصين في ميزان حسناتها.​

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