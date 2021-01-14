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25% نسبة الحضور في بيوت الخلوة.. "الإنجيلية": اقتصار الصلاة على المتوفين بالمدافن

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25% نسبة الحضور في بيوت الخلوة.. "الإنجيلية": اقتصار الصلاة على المتوفين بالمدافن 25% نسبة الحضور في بيوت الخلوة.. "الإنجيلية": اقتصار الصلاة على المتوفين بالمدافن

مصراوي Masrawy

04:11 م الخميس 14 يناير 2021

كتب- مصراوي:

قالت رئاسة الطائفة الإنجيلية بمصر، إنه فيما يتعلق باللقاءات الروحية وبيوت الخلوة، يسمح بالحضور بنسبة ٢٥% من مساحة المكان، مع الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية التي أقرتها اللجنة الطبية التابعة لرئاسة الطائفة الإنجيليَّة.

وفيما يخص الصلاة على المنتقلين بفيروس كورونا، تقتصر الصلاة على المتوفَّى في المدافن، (وتُلغَى أية تجمعات بعدها).

وكانت الطائفة الإنجيلية قررت تعليق كافة الاجتماعات العامة والفرعية وجميع المناسبات في جميع الكنائس التابعة للطائفة الإنجيلية بمصر حتى السبت ٢٠ فبراير.

وأوضحت، أنه يُسمَح فقط بالعبادة يوم الأحد، بنسبة لا تتجاوز ٢٥% من مساحة الكنيسة، مع التشديد والتدقيق في الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية التي أقرتها اللجنة الطبية التابعة لرئاسة الطائفة الإنجيليَّة.​

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