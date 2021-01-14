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أثينا تدعو الاتحاد الأوروبي لمساعدتها في نقل المهاجرين إلى تركيا

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أثينا تدعو الاتحاد الأوروبي لمساعدتها في نقل المهاجرين إلى تركيا أثينا تدعو الاتحاد الأوروبي لمساعدتها في نقل المهاجرين إلى تركيا

مصراوي Masrawy

04:18 م الخميس 14 يناير 2021

أثينا - (د ب أ):

دعت أثينا الاتحاد الأوروبي، اليوم الخميس، للمساعدة في نقل المهاجرين إلى تركيا الذين لم ينجحوا في الحصول على اللجوء في اليونان.

وقالت وزارة الهجرة اليونانية إن تركيا مازالت ترفض استعادة 1450 مهاجر معنيين جراء جائحة ، رغم إمكانية فحصهم لمعرفة إصابتهم من عدمه.

وقال وزير الهجرة نوتيس ميتاراكيس: "نتوقع من تركيا أن تقبل إعادة المهاجرين إليها على أساس الإعلان المشترك بين الاتحاد الأوروبي وتركيا"

كان الاتحاد الأوروبي وتركيا قد وافقا في مارس 2016 على نقل كل المهاجرين الذين يصلون إلى الجزر اليونانية في شرق بحر إيجة إلى تركيا في حال تم رفض طلبات لجوؤهم.

وحاليا هناك نحو 17 ألف مهاجر على تلك الجزر، بحسب هيئة التنسيق شؤون اللجوء.

وفي أوائل 2020، كان يعيش نحو 42 ألف مهاجر في جزر ليسبوس وكيوس وساموس وليروس وكوس في مخيمات مكتظة بالكامل.

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