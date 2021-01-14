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بالصور .. الجموع تشيع الشاعر "العصيمي" وتودعه بمسقط رأسه بالطائف

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بعد أداء الصلاة عليه ظهر اليوم بمسجد السور بوادي بسل

بالصور .. الجموع تشيع الشاعر

شيعت جموع غفيرة من المصلين شاعر المحاورة المعروف مستور العصيمي بعد صلاة ظهر اليوم بمسجد السور بوادي بسل مسقط رأسه بمحافظة الطائف.

وارى جثمانَ الفقيد ذوو الشاعر وأقاربه، وفي مقدمة الشعراء الذين حضروا للصلاة عليه والدفن الشاعر حبيب العازمي والشاعر مصلح الحارثي والشاعر عبدالله بن عتقان، وعدد من الشعراء والمسؤولين وأعيان المنطقة .

وفُجِعت الساحة الشعرية أمس الأربعاء، بنبأ وفاة شاعر المحاورة المعروف مستور تركي العصيمي، بعد معاناته مع المرض.

ويُعد الشاعر العصيمي من عمالقة شعر المحاورة في ودول الخليج خلال سبعة عقود مضت .

بالصور .. الجموع تشيع الشاعر

بالصور .. الجموع تشيع الشاعر

بالصور .. الجموع تشيع الشاعر

بالصور .. الجموع تشيع الشاعر

بالصور .. الجموع تشيع الشاعر

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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