قبل بيعها بالسوق السوداء.. ضبط 43 أسطوانة غاز أكسجين في القليوبية

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مصراوي Masrawy

كتب- علاء عمران:

تمكنت إدارة مباحث التموين بمديرية أمن القليوبية، من ضبط صاحب مخزن لبيع أسطوانات الأكسجين بالسوق السوداء.

أكدت معلومات إدارة شرطة التموين بمديرية أمن القليوبية قيام صاحب مخزن كائن بدائرة مركز شرطة قليوب بمديرية أمن القليوبية؛ بتجميع أسطوانات الأكسجين وتخزينها بكميات كبيرة لبيعها بالسوق السوداء والاستفادة من فارق السعر مستغلاً الظروف الراهنة.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه وبحوزته 43 أسطوانة أكسجين كبيرة الحجم مملؤة بـ 6 أسطوانات أكسجين كبيرة الحجم فارغة، عدد 2 أسطوانة أكسجين صغيرة الحجم مملوءة)، وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وباشرت النيابة التحقيق.