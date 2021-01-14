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وزيرة فلسطينية تبحث مع ممثل سويسرا والصليب الأحمر توفير اللقاحات

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وزيرة فلسطينية تبحث مع ممثل سويسرا والصليب الأحمر توفير اللقاحات وزيرة فلسطينية تبحث مع ممثل سويسرا والصليب الأحمر توفير اللقاحات

مصراوي Masrawy

04:12 م الخميس 14 يناير 2021

رام الله - أ ش أ

بحثت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة، اليوم الخميس، مع ممثل سويسرا لدى فلسطين فيكتور فيفركا، ووفد من اللجنة الدولية للصليب الأحمر، الحالة الوبائية لفيروس كورونا، والجهود الرامية لتوفير اللقاحات المضادة له.

ووفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية، فقد استعرضت الكيلة خلال لقائها فيفركا، جهود ،لتوفير اللقاحات المضادة للفيروس، وجهود ضبط الحالة الوبائية، مطالبة الحكومة السويسرية بالمساعدة في الحصول على اللقاحات.

وتطرقت للأوضاع الصحية التي يعيشها الأسرى، مطالبة بالضغط على سلطات الاحتلال الإسرائيلي لتطعيمهم كافة بإشراف لجنة محايدة، وتوفير وسائل وأدوات السلامة والوقاية لهم.

وفي نفس السياق، بحثت الكيلة مع وفد من الصليب الأحمر الدولي، الأوضاع الصحية للأسرى داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي، خاصة في ظل تفشي الفيروس بينهم،وطالبت خلال اجتماع عقدته مع المدير الطبي في اللجنة إيف جيبنز والوفد المرافق له، بالضغط على إسرائيل لتوفير الظروف الصحية للأسرى، والتخفيف من الاكتظاظ داخل السجون، وتوفير وسائل وأدوات الوقاية والسلامة، والمدعمات والفيتامينات لهم.

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