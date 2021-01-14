الرئيس العراقي يؤكد ضرورة منع الخلايا الإرهابية

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مصراوي Masrawy

بغداد - أ ش أ

أكد رئيس الجمهورية العراقي برهم صالح، ضرورة منع الخلايا الإرهابية التي تسعى لزعزعة الأمن والاستقرار.

جاء ذلك خلال لقائه اليوم الخميس، محافظ صلاح الدين عمار جبر خليل؛ لبحث الأوضاع العامة في المحافظة وسبل تعزيز الاستقرار فيها، ومناقشة الأوضاع الأمنية والخدمية والإدارية في المحافظة والمشاكل التي تواجهها، وذلك بما ذكرت قناة (السومرية نيوز) الإخبارية.

وأشار صالح إلى أهمية الحفاظ على الانتصار ضد داعش وحماية أمن واستقرار المحافظة، ومنع الخلايا الإرهابية التي تسعى لزعزعة الأمن والاستقرار، مشددًا على ضرورة معالجة هذه المشاكل التي تعاني منها المحافظة وأهلها.