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إسرائيل تعد خطة لمنع إيران من امتلاك قدرات نووية عسكرية

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إسرائيل تعد خطة لمنع إيران من امتلاك قدرات نووية عسكرية إسرائيل تعد خطة لمنع إيران من امتلاك قدرات نووية عسكرية
تستعد لمواجهة طهران بعد رفعها تخصيب اليورانيوم

إسرائيل تعد خطة لمنع إيران من امتلاك قدرات نووية عسكرية

ذكرت صحيفة "إسرائيل هيوم"، أن رئيس الأركان الإسرائيلي الجنرال أفيف كوخافي أمر الجيش بإعداد خطة عسكرية عملياتية تهدف إلى منع إيران من الحصول على قدرات نووية عسكرية، وبحسب ما أوردت "الحرة" اليوم (الخميس).

وأضافت الصحيفة أن ثمة هناك بدائل سيجري بلورتها خلال الفترة المقبلة للتعامل مع الملف النووي الإيراني، وستعرض على لاحقًا.

وأشارت "إسرائيل هيوم" إلى أن إسرائيل تستعد لمثل هذه السيناريوهات في ظل الإعلان عن رفع نسبة تخصيب اليورانيوم إلى عشرين في المئة، الأمر الذي سيقصر فترة العمل من أجل الحصول على قنبلة نووية.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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