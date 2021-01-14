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منتخب سويسرا لكرة اليد يصل القاهرة للمشاركة في

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منتخب سويسرا لكرة اليد يصل القاهرة للمشاركة في كأس العالم منتخب سويسرا لكرة اليد يصل القاهرة للمشاركة في

مصراوي Masrawy

04:02 م الخميس 14 يناير 2021

كتب- محمد عبيد:

وصل مطار القاهرة الدولي عصر اليوم الخميس، منتخب سويسرا لكرة اليد، للمشاركة في منافسات بطولة لكرة اليد والتي انطلقت مساء أمس وتستمر حتى 31 يناير الجاري، ويشارك فيها 31 منتخبا.

وقالت مصادر مطلعة بالمطار: وصل السويسري وعددهم 28 راكبا على الطائرة المصرية القادمة من زيورخ، وقامت سلطات المطار بإنهاء إجراءات وصول البعثة تحت إشراف الدكتور طارق إسماعيل مدير عام العلاقات العامة بمطار القاهرة.

وتم عمل فحص طبي، وإجراء المسحة الطبية بإشراف الحجر الصحي بقيادة الدكتور حازم حسين مدير الحجر الصحي بالمطار، وذلك فور نزول المنتخب من الطائرة، وتم خروجه من المطار داخل الأتوبيسات المعقمة وفقا للإجراءات الاحترازية المتفق عليها بين كافة الجهات المشتركة في غرفة عمليات البطولة بمطار القاهرة.

وتوجه منتخب سويسرا فور خروجه من المطار إلى صالة الدكتور حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد، وذلك لخوض لقاء الفريق أمام منتخب النمسا، والذي يقام الساعة 7 مساء في 6 أكتوبر.​​

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مصراوي Masrawy

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