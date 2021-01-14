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لجنة الإعلام بالنواب.. درية شرف الدين رئيسا.. وعبدالقادر أمينا بالتزكية

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لجنة الإعلام بالنواب.. درية شرف الدين رئيسا.. وعبدالقادر أمينا بالتزكية لجنة الإعلام بالنواب.. درية شرف الدين رئيسا.. وعبدالقادر أمينا بالتزكية

مصراوي Masrawy

03:53 م الخميس 14 يناير 2021

كتب- مصراوي:

فازت النائبة الدكتور درية شرف الدين بمنصب رئيسة لجنة الإعلام والثقافة والآثار بمجلس النواب في دور الانعقاد الأول للفصل التشريعي الثاني بالتزكية في انتخابات هيئات اللجان النوعية للمجلس.

كما فاز النائب يوسف الحسيني بمنصب وكيل اللجنة بحصوله على 20 صوتا من إجمالي عدد الأصوات 21 صوتا وكذلك النائب الدكتور نادر مصطفى بنفس الأصوات.

وحصلت النائبة الدكتورة منى جمال الدين عمر على 2 صوت من إجمالي عدد الأصوات في المنصب ذاته.

وفاز النائب تامر عبد القادر بمنصب أمين سر اللجنة بالتزكية.

وكان قد ترشح كل من يوسف الحسيني والدكتور نادر مصطفي والدكتور منى جمال الدين عمر على منصب وكيلي اللجنة.

وشددت الدكتور درية شرف الدين على ضرورة التعاون الوثيق بين أعضاء اللجنة للعمل على إنجاح الإعلام المصري وكذلك للترويج للآثار المصرية.

وأشارت إلى أن العالم أصبح الأن قرية كونية واحدة وعلى الإعلام المصري أن يتواكب مع هذه المتغيرات، موجهة الشكر لأعضاء اللجنة على اختيارها رئيسة للجنة.

وأوضحت أنه سيتم - خلال المرحلة المقبلة - عقد مجموعة من الاجتماعات من أجل العمل في المجالات الثلاث (الإعلام/الثقافة/الأثار) للدفع قدما بهذه القطاعات بالتعاون مع .

وتكونت لجنة الإشراف على الانتخابات كل من النواب عصمت زيادة ونشوى الدين و داليا السعدني و بمعاونة أمين اللجنة.

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مصراوي Masrawy

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