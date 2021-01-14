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مصراوي Masrawy

الدقهلية- رامي محمود:

لقي شخص مصرعه وأصيب نجله و 3 آخرين في حادثين منفصلين في الدقهلية اليوم الخميس، وذلك بعد وقوع تصادم بطريق "المنصورة– جمصة" بين سيارة نقل وتروسيكل، وانقلاب دراجة نارية على طريق درين في نبروه.

تلقى اللواء رأفت الفقي، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء مصطفى كمال، مدير المباحث، بورود بوقوع حادث تصادم ومتوفي ومصابين على طريق "المنصورة- جمصة" أمام قرية شرنقاش.

بالفحص تبين مصرع حسن السعيد علي الصياد، ٣٥عامًا، عامل ، قائد تروسيكل، وأصيب كل من نجله "السعيد"، 11 عامًا تلميذ، ہجرح تهتگی بالساق اليمني ونقل جثمان المتوفي والمصاب إلى مستشفى الطوارىء بالمنصورة.

كما أصيب ضياء علي رمضان حسانين، 36 عامًا سائق، ومقيم قرية أبو هلالي، بكسر في الذراع الأيمن وجروح بالوجه ونقل إلى مستشفى بلقاس المركزي.

فيما وصل إلى مستشفى نبروه المركزي كل من رزق حلمي محمد القبانی، ٥٠ عامًأ،عامل زراعی، مصاب بجرح قطعي بفروة الرأس، ورحاب عبدالله محمد 41 عامًا ربة منزل، مصابة بكسر بقاع الجمجمة ونزيف بالمخ، وجرى تحويلها إلى مستشفى الدولى بالمنصورة.

انتقل ضباط المباحث بقيادة الرائد محمد علي اسماعيل، رئيس المباحث، وبالفحص وسؤال المصاب الأول، قرر أنه أثناء قيادته دراجته النارية على طريق "نبروة- درین"، وبرفقته المصابة الثانية اختل توازنه ما أدى إلى انقلابها على جانب الطريق وحدوث إصابتهم.

تحرر عن ذلك المحضر رقم 918 لسنة 2021 جنح نبروه ، وجاري استكمال الفحص والعرض على النيابة العامة.