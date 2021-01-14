بالصور.. صرف 10 منح استثنائية للعمالة غير المنتظمة بجنوب سيناء

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جنوب سيناء- رضا السيد:

أجرت اللجنة الاستشارية للعمالة غير المنتظمة بجنوب سيناء، برئاسة أشرف علم الدين، مدير مديرية القوى العاملة، اليوم الخميس، اجتماعًا بحضور جميع أعضاء اللجنة، لدراسة المستندات المقدمة من العمالة غير المنتظمة المسجلين بالإدارة، ومناقشة صرف المنح الخاصة بهم.

وقال أشرف علم الدين، مدير مديرية القوى العاملة، إن اللجنة وافقت على صرف 10 منح استثنائية للعمالة غير المنتظمة بقيمة 18 ألف جنيه، بواقع 2000 جنيه منحة رعاية صحية، و 14 ألف جنيه منح مواليد جدد، و2000 جنيه منحة زواج.

وأكد مدير مديرية القوى العاملة، أن اللجنة وافقت على تحرير بوليصة تأمين صادرة من وزارة القوى العاملة، وصرف منحة المولد النبوي الشريف للعمالة غير المنتظمة، إضافة إلى مناقشة المكاتبات الواردة من الوزارة بتسجيل عمال الصيد ضمن العمالة غير المنتظمة.

وأشار علم الدين، إلى أن اللجنة وضعت مقترحات لزيادة أوجه الرعاية المقدمة للعمال، لتحسين ظروفهم الاجتماعية.