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: العمل عن بُعد مستمر بعد انتهاء جائحة كورونا

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روسيا: العمل عن بُعد مستمر بعد انتهاء جائحة كورونا : العمل عن بُعد مستمر بعد انتهاء جائحة كورونا

مصراوي Masrawy

03:39 م الخميس 14 يناير 2021

موسكو - أ ش أ

صرّح رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين، بأن العمل عن بُعد سوف يستمر بعد انتهاء جائحة كورونا، وأنه لن ينتهي بانتهاء الجائحة .

وقال ميشوستين - بحسب ما نقلت عنه وكالة أنباء "تاس" الروسية اليوم الخميس، أنه سوف يتم تطوير مجال العمل عن بُعد ليس فقط في مجال الصناعات المبتكرة، ولكن أيضا في قطاع الإنتاج الحقيقي.

واستشهد رئيس الوزراء الروسي باستطلاع أشار إلى أن نسبة العمل عن بُعد خلال فصل الربيع وأوائل فصل الصيف الماضيين قد وصلت من 10% إلى 15%، كما شدد على أن تقنيات التحول الرقمي من شأنها تعزيز العمل عن بُعد في مجال الصناعات الجديدة في المقام الأول.

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مصراوي Masrawy

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