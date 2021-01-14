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الصليب الأحمر يتخوف من تأثير العقوبات الأمريكية على المساعدات الحيوية باليمن

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الصليب الأحمر يتخوف من تأثير العقوبات الأمريكية على المساعدات الحيوية باليمن الصليب الأحمر يتخوف من تأثير العقوبات الأمريكية على المساعدات الحيوية باليمن

مصراوي Masrawy

03:34 م الخميس 14 يناير 2021

جنيف - أ ش أ

أعرب الصليب الأحمر الدولي عن مخاوفه من أن يكون للعقوبات الأمريكية على الحوثيين في اليمن، تأثير سلبي على تسليم المساعدات الحيوية للمدنيين الجياع والمرضى.

وقال مدير العمليات باللجنة الدولية للصليب الأحمر، دومينيك ستيلهارت - حسبما ذكرت قناة اليوم - إن الوكالة حثت الدول التي تفرض مثل هذه الإجراءات على النظر في "الصعوبات الإنسانية" لتخفيف أي تأثير سلبي على السكان وعلى المساعدات المحايدة.

وكان وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، أعلن الأحد الماضي، عن الخطوة التي ستشمل عقوبات ضد الحركة وثلاثة من قادتها، وستدخل حيز التنفيذ في 19 يناير، آخر يوم كامل لإدارة الرئيس دونالد في منصبه.

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