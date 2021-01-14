أخبار عاجلة

55 وفاة.. الصحة تعلن بيان إصابات ووفيات كورونا ليوم الاثنين -
الرئيس البرازيلي يسرع خطة البدء في التطعيم بلقاح كورونا -
الولايات المتحدة.. إصابات كورونا تتجاوز الـ24 مليونًا -
الأهلي يسعى لعبور محطة أبها.. والاتحاد يخشى "كمين" العين -
برلماني: بيان رئيس الوزراء يكشف حجم إنجازات الدولة -
رئيس الوزراء الإيطالي يفوز بتصويت على الثقة في البرلمان -
الرئيس العراقي يدعو إلى تخفيف حدة توترات المنطقة واللجوء للحوار -
رئيس الوزراء الكندي والمستشارة الألمانية يناقشان تدابير مواجهة كورونا -
مصر تنظم دورة تدريبية في مجال الاستثمار بجنوب السودان -
احباط محاولة تسلل من الاردن الى سوريا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

جمعية المكفوفين بالرياض تنظم زيارة 10 أطفال إلى "تشيكي تشيز"

Print
بمناسبة اليوم العالمي للطفل الخليجي

جمعية المكفوفين بالرياض تنظم زيارة 10 أطفال إلى

تنظم جمعية المكفوفين الأهلية بالرياض، اليوم الخميس، لعشرة من مستفيديها من الأطفال، زيارة إلى "تشيكي تشيز"، بمناسبة اليوم العالمي للطفل الخليجي الذي حدده مجلس التعاون في 15 يناير كل عام.

ويأتي ذلك تتويجًا لإتمامهم دورتي "التوجه والحركة" و"برايل" التي انطلقت الأحد الماضي، ولمدة أربعة أيام للطفل، ولإتقانهم الاستراتيجيات والمهارات التي تلقوها بجدارة.

وتهتم جمعية المكفوفين الأهلية بالرياض، بمكافأة الطفل، وإشراكه مع أقرانه في كل الفعاليات والمهرجانات والمحافل المختلفة أسوة بهم، والتي من شأنها أن تدخل البهجة والسرور في نفوس الأطفال؛ بما يتماشى مع المفاهيم العالمية للطفولة.

جمعية المكفوفين بالرياض تنظم زيارة 10 أطفال إلى

جمعية المكفوفين بالرياض تنظم زيارة 10 أطفال إلى

جمعية المكفوفين بالرياض تنظم زيارة 10 أطفال إلى

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
إيطاليا تسجل 377 وفاة و8824 إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة

إيطاليا تسجل 377 وفاة و8824 إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة

الاحتجاجات تعم تونس.. مطالب بالإفراج عن معتقلين واشتباكات مع قوات الأمن

الاحتجاجات تعم تونس.. مطالب بالإفراج عن معتقلين واشتباكات مع قوات الأمن

الولايات المتحدة.. إصابات كورونا تتجاوز الـ24 مليونًا

الولايات المتحدة.. إصابات كورونا تتجاوز الـ24 مليونًا

الأهلي يسعى لعبور محطة أبها.. والاتحاد يخشى "كمين" العين

الأهلي يسعى لعبور محطة أبها.. والاتحاد يخشى "كمين" العين

شبكة عيون الإخبارية