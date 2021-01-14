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العراق يمنع مواطنيه من السفر إلى الدول التي ظهر فيها "كورونا" المتحور

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العراق يمنع مواطنيه من السفر إلى الدول التي ظهر فيها "كورونا" المتحور العراق يمنع مواطنيه من السفر إلى الدول التي ظهر فيها "كورونا" المتحور
بينها بريطانيا وأمريكا وفرنسا والدنمارك واليابان

العراق يمنع مواطنيه من السفر إلى الدول التي ظهر فيها

أعلنت سلطة الطيران المدني في العراق، اليوم (الخميس)، توجيه شركات الطيران العاملة على أراضيها بمنع سفر المواطنين العراقيين إلى الدول، التي ظهرت فيها السلالة الجديدة من .

وأفادت السلطة في بيان بأن منع السفر شمل: بريطانيا، والنمسا، وبلجيكا، والدنمارك، وفنلندا، وفرنسا، وجورجيا، وألمانيا، واليونان، وأيرلندا، ولوكسمبيرغ، وسلوفاكيا، وإسبانيا، والبرازيل، وأمريكا، والهند، وأستراليا، واليابان، وجنوب إفريقيا، وزامبيا، وكذلك منع دخول الوافدين منها عدا العراقيين وإلزامهم بالحجر الإجباري لمدة 14 يومًا، وفقاً لـ" اليوم".

وشددت على أنه لا يسمح للعراقيين العائدين من هذه الدول بمخالطة الآخرين لحين ثبوت عدم إصابتهم بالمرض عبر فحص "كورونا" ولمدة أسبوعين، لحين وضوح الوضع العالمي والإقليمي لانتشار هذه السلالة الجديدة.فيروس كورونا الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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