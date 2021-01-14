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بتكلفة 90 مليون جنيه.. إنشاء مستشفى لعلاج الأورام بجامعة بني سويف

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بتكلفة 90 مليون جنيه.. إنشاء مستشفى لعلاج الأورام بجامعة بني سويف بتكلفة 90 مليون جنيه.. إنشاء مستشفى لعلاج الأورام بجامعة بني سويف

مصراوي Masrawy

03:32 م الخميس 14 يناير 2021

بني سويف-حمدي سليمان:

أقامت جامعة بني سويف مستشفى لعلاج الأورام، للمساهمة في تخفيف معاناة المرضى ومشقة السفر، والمصاريف التي قد لا يتحملها بعض المواطنين.

وأكد الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، أن المستشفى التي جرى إنشائها على مساحة 700 متر مربع، بتكلفة تخطت الـ90 مليون جنيه، تعد إنجاز للدولة المصرية لما يساهم به في علاج أبناء المحافظة والتخفيف عن كاهلهم.

وأوضح رئيس الجامعة أن المستشفى يتكون من 6 طوابق، تضم مركز لعلاج الأورام على أعلى مستوى به أحدث الأجهزة لتقديم الخدمة الطبية على أكمل وجه، وآخر لعلاج الحروق، وغرف عمليات، ومعمل للأشعة، وآخر للتحاليل، وقاعات دراسية لطلاب كلية الطب، فضلًا عن مخازن جرى تصميمها بمواصفات خاصة.

وأشار رئيس الجامعة، إلى أنه جاري الانتهاء من التشطيبات واللمسات الأخيرة، تمهيدًا للافتتاح منتصف مارس القادم خلال الاحتفال بالعيد القومي للمحافظة.

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